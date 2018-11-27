У Стамбулі починається Синод, де обговорять текст томосу для України

У Стамбулі 27 листопада розпочнеться засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікується визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.

"Цей процес – обговорення тексту томосу – є звичною процедурою. Він відбувається без особливого розголосу та уваги. Окрім того, на Синоді будуть розглядати інші питання, не пов'язані з Україною", – прокоментували у прес-службі Вселенського патріархату, передає "Укрінформ".

Не виключено, що на нинішньому Синоді й буде затверджено текст томосу. Наразі члени Синоду готуються до початку засідання.

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.

Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.