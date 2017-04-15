У Стамбулі поліція затримала 49 осіб за підозрою в тероризмі
Про це повідомляє Anadolu із посиланням на джерело в спецслужбах.
"Поліція в суботу заарештувала 49 підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ, які ймовірно планували сенсаційний терористичний акт напередодні конституційного референдуму в Туреччині в неділю", – йдеться в повідомленні.
Підозрювані, серед яких 41 іноземець, були взяті під варту під час одночасних рейдів у семи районах Стамбула.
Під час операції поліція вилучила, зокрема, три пістолети, з яких два призначені для стрільби холостими, а також патрони, касові апарати, банківські картки та готівку в різних валютах на загальну суму в $ 341 тис.
Нагадаємо, в березні у результаті 36 операцій по всій Туреччині за три дні було затримано 740 підозрюваних терористів Робочої партії Курдистану.
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