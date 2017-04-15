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У Стамбулі поліція затримала 49 осіб за підозрою в тероризмі

Рейди відбулися в семи районах міста
За підозрою в тероризмі у Стамбулі 15 квітня, напередодні референдуму щодо розширення президентських повноважень, було затримано 49 осіб.
У Стамбулі поліція затримала 49 осіб за підозрою в тероризмі Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє Anadolu із посиланням на джерело в спецслужбах.

"Поліція в суботу заарештувала 49 підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ, які ймовірно планували сенсаційний терористичний акт напередодні конституційного референдуму в Туреччині в неділю", – йдеться в повідомленні.

Підозрювані, серед яких 41 іноземець, були взяті під варту під час одночасних рейдів у семи районах Стамбула.

Під час операції поліція вилучила, зокрема, три пістолети, з яких два призначені для стрільби холостими, а також патрони, касові апарати, банківські картки та готівку в різних валютах на загальну суму в $ 341 тис.

Нагадаємо, в березні у результаті 36 операцій по всій Туреччині за три дні було затримано 740 підозрюваних терористів Робочої партії Курдистану.

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15 04 2017 20:40
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