У Стамбулі стався напад на виборчий пункт опозиційної партії: є постраждалі

Прихильники Партії націоналістичного руху Туреччини напали на агітаційний пункт опозиційної Доброї партії у Стамбулі, у результаті чого вісім осіб отримали поранення.

Усіх постраждалих (четверо з них отримали ножові поранення) госпіталізували. Поліція затримала вісьмох осіб, яких підозрюють у причетності до нападу, пише Hurriyet Daily News.

Добру партію очолює екс-глава МВС країни Мераль Акшенер - одна з найвідоміших жінок в турецькій політиці, яка є кандидатом в президенти Туреччини.

"Ніякі погрози та напади нас не залякають. Терпляче будемо йти до добра і здорового глузду, чого потребує Туреччина", - заявила вона.

Напад розкритикував також кандидат у президенти Туреччини від провідної опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Інсе, який також балотується в президенти.

"Політична конкуренція - це не війна. Ми всі діти цієї країни", - сказав він.

Нагадаємо, що стамбульська поліція у вівторок затримала понад 50 осіб і закрила доступ до кількох місць в день відзначення Дня праці.