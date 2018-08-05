У Стамбулі стався напад на виборчий пункт опозиційної партії: є постраждалі
Усіх постраждалих (четверо з них отримали ножові поранення) госпіталізували. Поліція затримала вісьмох осіб, яких підозрюють у причетності до нападу, пише Hurriyet Daily News.
Добру партію очолює екс-глава МВС країни Мераль Акшенер - одна з найвідоміших жінок в турецькій політиці, яка є кандидатом в президенти Туреччини.
"Ніякі погрози та напади нас не залякають. Терпляче будемо йти до добра і здорового глузду, чого потребує Туреччина", - заявила вона.
Напад розкритикував також кандидат у президенти Туреччини від провідної опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Інсе, який також балотується в президенти.
"Політична конкуренція - це не війна. Ми всі діти цієї країни", - сказав він.
Нагадаємо, що стамбульська поліція у вівторок затримала понад 50 осіб і закрила доступ до кількох місць в день відзначення Дня праці.
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