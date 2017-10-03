Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Стамбулі внаслідок краху гелікоптера загинули п'ятеро осіб, - ВІДЕО

Загалом на борту перебувало семеро людей
У Стамбулі сьогодні вранці, 10 березня, розбився вертоліт. На борту перебували семеро людей, п'ятеро загинули.
У Стамбулі внаслідок краху гелікоптера загинули п Фото:twitter.com/HDNER

За попередніми даними, серед загиблих - четверо громадян Росії, - повідомляє Hurriyet Daily News.

Наголошується, що літак впав на шосе в районі Бююкчекмедже.

 

На місце виїхали пожежні бригади і рятувальники. Вертоліт Sikorsky S-76 належав групі компаній "Eczacıbaşı". Серед пасажирів були керівники холдингу і їхні іноземні гості.

За попередніми даними, вертоліт впав через зіткнення з телевізійною щоглою через сильний туман. Видання зазначає, що катастрофа сталася через п'ять хвилин після зльоту. 

Нагадаємо, 24 січня в Італії впав рятувальний вертоліт.

25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2017 13:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.