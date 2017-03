У Стамбулі внаслідок краху гелікоптера загинули п'ятеро осіб, - ВІДЕО

За попередніми даними, серед загиблих - четверо громадян Росії, - повідомляє Hurriyet Daily News.

Наголошується, що літак впав на шосе в районі Бююкчекмедже.

IN PHOTOS: Helicopter carrying seven people crashes in Istanbul https://t.co/UJkCtXWu4o pic.twitter.com/UE8TOTpOLt