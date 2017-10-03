У Стамбулі внаслідок краху гелікоптера загинули п'ятеро осіб, - ВІДЕО
За попередніми даними, серед загиблих - четверо громадян Росії, - повідомляє Hurriyet Daily News.
Наголошується, що літак впав на шосе в районі Бююкчекмедже.
IN PHOTOS: Helicopter carrying seven people crashes in Istanbul https://t.co/UJkCtXWu4o pic.twitter.com/UE8TOTpOLt— Hürriyet Daily News (@HDNER) 10 марта 2017 г.
На місце виїхали пожежні бригади і рятувальники. Вертоліт Sikorsky S-76 належав групі компаній "Eczacıbaşı". Серед пасажирів були керівники холдингу і їхні іноземні гості.
За попередніми даними, вертоліт впав через зіткнення з телевізійною щоглою через сильний туман. Видання зазначає, що катастрофа сталася через п'ять хвилин після зльоту.
Нагадаємо, 24 січня в Італії впав рятувальний вертоліт.
25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.
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