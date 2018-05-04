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У Стамбулі загорівся багатоповерховий шпиталь

Будівля перебуває на стадії будівництва, тому всередині немає пацієнтів
На заході Стамбула загорівся шпиталь.
У Стамбулі загорівся багатоповерховий шпиталь Фото: NTV

На оприлюднених кадрах видно, що вогонь охопив одразу декілька поверхів будівлі.

Пожежники намагаються загасити вогонь, - повідомляє турецький телеканал NTV.

За даними телеканалу, палаюча будівля перебуває на стадії будівництва, тому всередині немає пацієнтів.

Наразі немає інформації про постраждалих.

Турецьке видання Hurriyet зазначає, що вогонь спалахнув на даху, після чого поширився на інші поверхи. Також у повідомленні йшлося про звук вибуху.

Довколишні будівлі евакуювали з міркувань безпеки.

Раніше, в турецькому місті Ескишехир у результаті збройного нападу в університеті Османгазі загинули 4 людини, нападника затримано.

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05 04 2018 18:44
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