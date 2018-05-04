НОВИНИНа заході Стамбула загорівся шпиталь.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Стамбулі загорівся багатоповерховий шпиталь
Будівля перебуває на стадії будівництва, тому всередині немає пацієнтів
Фото: NTV
На оприлюднених кадрах видно, що вогонь охопив одразу декілька поверхів будівлі.
Пожежники намагаються загасити вогонь, - повідомляє турецький телеканал NTV.
За даними телеканалу, палаюча будівля перебуває на стадії будівництва, тому всередині немає пацієнтів.
Наразі немає інформації про постраждалих.
Турецьке видання Hurriyet зазначає, що вогонь спалахнув на даху, після чого поширився на інші поверхи. Також у повідомленні йшлося про звук вибуху.
Довколишні будівлі евакуювали з міркувань безпеки.
Раніше, в турецькому місті Ескишехир у результаті збройного нападу в університеті Османгазі загинули 4 людини, нападника затримано.
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05 04 2018 18:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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