У Стамбулі затримали 38 іноземців за підозрою у зв’язках з ІДІЛ

Антитерористичні підрозділи поліції Стамбула у кількох одночасних операціях затримали 38 іноземних громадян, яких підозрюють у зв’язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Під час рейдів за 12 адресами по всьому місту поліція також виявила і вилучила документи та цифрові носії, повідомляє Hurriyet daily news.

Затриманих забрали на допит до штаб-квартири поліції Стамбула для допиту.

Протягом останніх років у терактах "Ісламської держави" на території Туреччини загинули більше 300 людей. У минулому місяці у Стамбулі за підозрою у зв’язках з ІДІЛ затримали 43 людини.

Також, у Стамбулі стався напад на виборчий пункт опозиційної партії. Прихильники Партії націоналістичного руху Туреччини напали на агітаційний пункт опозиційної Доброї партії у Стамбулі, у результаті чого вісім осіб отримали поранення.