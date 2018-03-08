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У Стамбулі затримали 38 іноземців за підозрою у зв’язках з ІДІЛ

Підозрювані займалися підготовкою терактів
Антитерористичні підрозділи поліції Стамбула у кількох одночасних операціях затримали 38 іноземних громадян, яких підозрюють у зв’язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".
У Стамбулі затримали 38 іноземців за підозрою у зв’язках з ІДІЛ Фото: hurriyetdailynews.com

Під час рейдів за 12 адресами по всьому місту поліція також виявила і вилучила документи та цифрові носії, повідомляє Hurriyet daily news.

Затриманих забрали на допит до штаб-квартири поліції Стамбула для допиту.

Протягом останніх років у терактах "Ісламської держави" на території Туреччини загинули більше 300 людей. У минулому місяці у Стамбулі за підозрою у зв’язках з ІДІЛ затримали 43 людини.

Також, у Стамбулі стався напад на виборчий пункт опозиційної партії. Прихильники Партії націоналістичного руху Туреччини напали на агітаційний пункт опозиційної Доброї партії у Стамбулі, у результаті чого вісім осіб отримали поранення.

 
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03 08 2018 13:07
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