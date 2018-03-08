CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАнтитерористичні підрозділи поліції Стамбула у кількох одночасних операціях затримали 38 іноземних громадян, яких підозрюють у зв’язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Стамбулі затримали 38 іноземців за підозрою у зв’язках з ІДІЛ
Підозрювані займалися підготовкою терактів
Фото: hurriyetdailynews.com
Під час рейдів за 12 адресами по всьому місту поліція також виявила і вилучила документи та цифрові носії, повідомляє Hurriyet daily news.
Затриманих забрали на допит до штаб-квартири поліції Стамбула для допиту.
Протягом останніх років у терактах "Ісламської держави" на території Туреччини загинули більше 300 людей. У минулому місяці у Стамбулі за підозрою у зв’язках з ІДІЛ затримали 43 людини.
Також, у Стамбулі стався напад на виборчий пункт опозиційної партії. Прихильники Партії націоналістичного руху Туреччини напали на агітаційний пункт опозиційної Доброї партії у Стамбулі, у результаті чого вісім осіб отримали поранення.
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03 08 2018 13:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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