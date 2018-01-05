У Стамбулі затримали понад 50 осіб під час протестів у День праці

Стамбульська поліція у вівторок затримала понад 50 осіб і закрила доступ до кількох місць в день відзначення Дня праці.

У Туреччині під час відзначення 1 травня традиційно відбуваються протистояння протестуючих та поліції, проте в останні роки забороняє доступ до основних місць для участі в акціях протесту, повідомляє AFP.

У Стамбулі сьогодні вийшли на вулиці понад 26 тисяч поліцейських, які працюють за підтримки трьох вертольотів, 85 водяних гармат та 67 бронетранспортерів. Центральна площа Таксім була повністю перекрита поліцією. Влада також заборонила доступ до головної торгової вулиці міста, пішохідного проспекту Істікляль, який в минулому був місцем акцій протесту.

Майже всі магазини були закриті на вулиці, і торговцям доведеться чекати до вечора, поки поліція дозволить людям прохід. Протестувальники, які прагнули провести демонстрацію на Таксимі, маршируючи в бік площі, були затримані поліцією.

Загалом, в Стамбулі затримали 52 людини, їх завели в поліцейські автобуси для допиту. Тим часом тисячі людей брали участь у офіційно санкціонованих заходах на честь 1 травня в Стамбульському районі Малтепе.