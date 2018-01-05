У Стамбулі затримали понад 50 осіб під час протестів у День праці
У Туреччині під час відзначення 1 травня традиційно відбуваються протистояння протестуючих та поліції, проте в останні роки забороняє доступ до основних місць для участі в акціях протесту, повідомляє AFP.
У Стамбулі сьогодні вийшли на вулиці понад 26 тисяч поліцейських, які працюють за підтримки трьох вертольотів, 85 водяних гармат та 67 бронетранспортерів. Центральна площа Таксім була повністю перекрита поліцією. Влада також заборонила доступ до головної торгової вулиці міста, пішохідного проспекту Істікляль, який в минулому був місцем акцій протесту.
Майже всі магазини були закриті на вулиці, і торговцям доведеться чекати до вечора, поки поліція дозволить людям прохід. Протестувальники, які прагнули провести демонстрацію на Таксимі, маршируючи в бік площі, були затримані поліцією.
Загалом, в Стамбулі затримали 52 людини, їх завели в поліцейські автобуси для допиту. Тим часом тисячі людей брали участь у офіційно санкціонованих заходах на честь 1 травня в Стамбульському районі Малтепе.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства