У Стамбулі збудують перший у світі підземний триповерховий тунель

Проект було вперше представлено у 2015 році, після чого він був удосконалений

Проект першого у світі триповерхового підземного тунелю затверджено до будівництва під Босфором у Стамбулі.

"Планові зміни проекту першого в світі триповерхового тунелю були одностайно схвалені Стамбульською міською радою. Обидві сторони Босфору будуть з'єднані шостою гілкою - тунелем, який буде використовуватися колісним та рейковим транспортом", - повідомляє телеканал CNN Turk.

Проект було вперше представлено у 2015 році, після чого він був удосконалений.

Довжина тунелю становитиме 18 кілометрів. За попередніми підрахунками, новий тунель використовуватимуть щодня 6,5 млн людей.

Додамо, що президент Китаю Сі Цзіньпін відкрив найдовший у світі морський міст, що з'єднує Гонконг, Макао і материковий Китай.