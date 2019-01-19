CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПроект першого у світі триповерхового підземного тунелю затверджено до будівництва під Босфором у Стамбулі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Стамбулі збудують перший у світі підземний триповерховий тунель
Проект було вперше представлено у 2015 році, після чого він був удосконалений
Стамбул. Фото: visit2istanbul.com
"Планові зміни проекту першого в світі триповерхового тунелю були одностайно схвалені Стамбульською міською радою. Обидві сторони Босфору будуть з'єднані шостою гілкою - тунелем, який буде використовуватися колісним та рейковим транспортом", - повідомляє телеканал CNN Turk.
Проект було вперше представлено у 2015 році, після чого він був удосконалений.
Довжина тунелю становитиме 18 кілометрів. За попередніми підрахунками, новий тунель використовуватимуть щодня 6,5 млн людей.
Додамо, що президент Китаю Сі Цзіньпін відкрив найдовший у світі морський міст, що з'єднує Гонконг, Макао і материковий Китай.
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19 01 2019 23:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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