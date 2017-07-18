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У Стамбулі злива паралізувала рух транспорту

Стамбульський центр координації стихійних лих попередив про ризик повеней у всьому місті
У турецькому місті Стамбул сьогодні вранці сильний дощ затопив дороги і метро.
У Стамбулі злива паралізувала рух транспорту Фото: EPA/UPG

У результаті затоплено деякі станції метро, а громадський транспорт майже повністю припинив свою роботу, повідомляє Hurriyet .

Стамбульський центр координації стихійних лих попередив про ризик повеней у всьому місті.

Офіс губернатора Стамбула закликав місцевих жителів не використовувати власні транспортні засоби.

За даними Daily Sabah, тимчасово для руху закрили тунель, що з'єднує дві частини Стамбула під Босфорською протокою.

Затопленими також виявилися численні будівлі, офіси та магазини, а деякі люди опинилися в пастках у своїх автомобілях чи домівках.

Очікують, що сильні дощі будуть у західних турецьких провінціях Бурса і Ялова, а також у північному Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, що в результаті повені на північному сході Індії кількість загиблих перевищила 80 чоловік, а понад два мільйони жителів залишилися без даху над головою.

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18 07 2017 15:28
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