CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Станиці Луганській 1 серпня 54-річна місцева мешканка підірвалася у лісосмузі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Станиці Луганській на розтяжці підірвалася літня жінка
Жінка дістала мінно-вибухові травми та осколкові поранення вигляді міно-вибухової травми
Фото: УНІАН
Жінка 1963 року народження підірвалася на розтяжці, коли збирала дрова у лісосмузі, інформує Станично-Луганська адміністрація.
Вона дістала мінно-вибухові травми та осколкові поранення вигляді міно-вибухової травми.
Також речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай зазначила, що інцидент стався поблизу вулиці Жукова.
Нагадаємо, що в селищі Тепле у Станично-Луганському районі Луганської області на подвір'ї приватного будинку підірвався 13-річний підліток.
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02 09 2017 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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