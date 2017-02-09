Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Станиці Луганській на розтяжці підірвалася літня жінка

Жінка дістала мінно-вибухові травми та осколкові поранення вигляді міно-вибухової травми
У Станиці Луганській 1 серпня 54-річна місцева мешканка підірвалася у лісосмузі.
У Станиці Луганській на розтяжці підірвалася літня жінка Фото: УНІАН

Жінка 1963 року народження підірвалася на розтяжці, коли збирала дрова у лісосмузі, інформує Станично-Луганська адміністрація.

Вона дістала мінно-вибухові травми та осколкові поранення вигляді міно-вибухової травми.

Також речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай зазначила, що інцидент стався поблизу вулиці Жукова.

Нагадаємо, що в селищі Тепле у Станично-Луганському районі Луганської області на подвір'ї приватного будинку підірвався 13-річний підліток.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 09 2017 14:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.