У Станиці Луганській на розтяжці підірвалася літня жінка Жінка дістала мінно-вибухові травми та осколкові поранення вигляді міно-вибухової травми

У Станиці Луганській 1 серпня 54-річна місцева мешканка підірвалася у лісосмузі.

Фото: УНІАН

Жінка 1963 року народження підірвалася на розтяжці, коли збирала дрова у лісосмузі, інформує Станично-Луганська адміністрація. Вона дістала мінно-вибухові травми та осколкові поранення вигляді міно-вибухової травми. Також речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай зазначила, що інцидент стався поблизу вулиці Жукова. Нагадаємо, що в селищі Тепле у Станично-Луганському районі Луганської області на подвір'ї приватного будинку підірвався 13-річний підліток.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію