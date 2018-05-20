У Starbucks запроваджують нові правила

Cпівробітників кафе попередили, що потрібно з повагою ставитися до будь-кого, незалежно від того, чи купив він щось, чи ні.

Керівники Starbucks назвали попередні правила "вільними і неоднозначними", тому їх треба було їх уточнити. Згідно із заявою компанії, вони прагнуть створити комфортні умови для кожного гостя закладу, повідомляє The Associated Press.

Співробітники мають зателефонувати в поліцію, якщо хтось з гостей загрожуватиме безпеці, зазначається у повідомлення.

Starbucks запровадив нову політику за місяць після того, як в одній з кав'ярень мережі у Філадельфії заарештували двох чорношкірих відвідувачів. 12 квітня Рашон Нельсон і Донте Робінсон зайшли в кав'ярню, щоб зустрітися там із другом. Згідно з даними поліції, один з чоловіків попросив дозволу пройти в туалет, але йому це зробити не дозволили, оскільки він відмовився робити будь-які покупки.

Потім менеджер попросив чоловіків залишити приміщення. Коли вони відмовилися це зробити, він зателефонував у службу 911. Поліціянти, які прибули на місце події, вивели чоловіків у кайданках. Після кількох годин у в'язниці їх звільнили без пред'явлення звинувачень.