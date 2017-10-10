У Стокгольмі продовжили слухання у справі "Нафтогазу" та "Газпрому"

"Нафтогаз" судиться з "Газпромом" щодо 2 великих питань - ціни на російський природний газ та транзиту газу

У Стокгольмському арбітражі почалися слухання щодо спору НАК "Нафтогаз України" та російського "Газпрому".

Головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що у своєму окремому рішенні, Стокгольмський арбітраж зокрема визначив:

— повністю і остаточно відмовити "Газпрому" у задоволенні позовних вимог щодо оплати НАК "Нафтогаз України" сум, нарахованих "Газпромом" відповідно до положення контракту "бери або плати";

— визначив принцип, за яким це положення має бути змінено на майбутнє: визнав право "Нафтогазу" на перегляд контрактної ціни та приведення її до рівня цін на європейському ринку (визначеному хабі) з квітня 2014 року, а також отримання від "Газпрому" компенсації за переплату.

"Нафтогаз" судиться з "Газпромом" щодо 2 великих питань — ціни на російський природний газ та транзиту газу.

З обох питань "Газпром" подавав зустрічні позови до України. Сукупна сума позовних вимог НАК "Нафтогаз України" до "Газпрому" становить понад $42,5 млрд, зустрічних вимог "Газпрому" – $47,1 млрд.

Рішення, винесене 31 травня, стосується справи щодо поставок російського газу в Україну.

Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.