У столичному Гідропарку знайшли схованку з патронами і тротиловими шашками
"Правоохоронці вилучили зі схованки, облаштованої в пішохідній зоні популярного місця відпочинку, десять тротилових шашок, закамуфльованих під господарське мило, велику кількість набоїв та боєприпасів різного калібру", - повідомляє прес-центр СБУ.
Відкрито кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Служба безпеки закликає громадян бути пильними і інформувати правоохоронців про залишені без нагляду підозрілі предмети або транспортні засоби, виявлену зброю або вибухові пристрої, а також про факти прибуття і перебування в регіоні підозрілих людей.
Просять звертати увагу на тих осіб, поведінка яких привертає увагу. Вони можуть виявляти підвищену цікавість до місць масового перебування людей, підприємств, військових об'єктів, транспортної інфраструктури, будівель органів влади і управління.
Нагадаємо, у селі Удачне Покровського району Донецької області місцевий мешканець відкопав на власному городі схрон зброї
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа