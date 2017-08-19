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У столичному Гідропарку знайшли схованку з патронами і тротиловими шашками

10 тротилових шашок, закамуфльованих під господарське мило
Працівники Служби безпеки України виявили в київському Гідропарку схованку з великою кількістю боєприпасів.
У столичному Гідропарку знайшли схованку з патронами і тротиловими шашками Фото: ssu.gov.ua

"Правоохоронці вилучили зі схованки, облаштованої в пішохідній зоні популярного місця відпочинку, десять тротилових шашок, закамуфльованих під господарське мило, велику кількість набоїв та боєприпасів різного калібру", - повідомляє прес-центр СБУ.

Відкрито кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Служба безпеки закликає громадян бути пильними і інформувати правоохоронців про залишені без нагляду підозрілі предмети або транспортні засоби, виявлену зброю або вибухові пристрої, а також про факти прибуття і перебування в регіоні підозрілих людей.

Просять звертати увагу на тих осіб, поведінка яких привертає увагу. Вони можуть виявляти підвищену цікавість до місць масового перебування людей, підприємств, військових об'єктів, транспортної інфраструктури, будівель органів влади і управління.

Нагадаємо, у селі Удачне Покровського району Донецької області місцевий мешканець відкопав на власному городі схрон зброї

 
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19 08 2017 17:20
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