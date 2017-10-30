У столичному клубі був затриманий ймовірний наркоторговець, - Шкіряк

Він зазначив, що обшуки у клубі Jugendhub були санкціонованими

У МВС розповіли про чоловіка, який міг бути наркодилером у столичному клубі Jugendhub, де напередодні у 17 людей знайшли наркотики.

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Він зазначив, що обшуки у клубі Jugendhub були санкціонованими. За його словами, клуб перетворили на наркоманський притон, приміщення було у жахливому аварійному стані, власники не мали ліцензії на торгівлю алкоголем.

"Там був виявлений і дуже цікавий персонаж, у якого вилучили 40 тисяч гривень готівки, а також 8 кредитних карток. За попередніми даними, це може бути ймовірний наркодилер", - наголосив Шкіряк.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 жовтня правоохоронці влаштували рейд у київському нічному клубі Jugendhub.

Поліція заявила про затримання 17 людей з наркотиками. 32 відвідувачів доставлено до військкомату, оскільки, за повідомленням поліції, вони ухилялися від призову на строкову службу. Як з'ясувалося вже у військкоматі, серед утримуваних там опинилися і студенти, і навіть мешканці анексованого Криму, які не отримували жодних повісток.

Крім того очевидці повідомили, що правоохоронці застосовували до них силу.

Біля військкомату адвокат, який захищає інтереси затриманих, заявив, що відомостей про ухилення ними від призову немає.

Водночас, за словами представника уповноваженого з прав людини з питань захисту прав військовослужбовців Святослава Стеценка, якщо призовна комісія ухвалила рішення про розшук призовників, їх мали право затримати, не випускати з приміщення і потім відправити у військову частину.