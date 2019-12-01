У Києві в торговому центрі стався вибух, є поранений
Постраждалого з травмою руки госпіталізовано.
Зазначається, що інцидент стався близько 12:00. На момент вибуху відвідувачів у приміщенні не було. Усіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.
"За попередньою інформацією, вибух пролунав на третьому поверсі при проведенні ремонтних робіт. Зі слів свідків, один із чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні, запаливши димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці. Ця інформація буде перевірятися", - повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
На місці події працюють поліцейські, вибухотехніки, лікарі "швидкої" та рятувальники.
Нагадаємо, у ніч на 31 грудня в Магнітогорську Челябінської області через вибух газу обвалився під’їзд багатоквартирного житлового будинку.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла 39 загиблих. 38 з них вдалося опізнати.
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