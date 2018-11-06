У столичному ВНЗ розслідують масове отруєння курсантів

Як зазначають у Генштабі, ситуація контрольована, динаміки до збільшення кількості випадків нездужання немає

У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут з'ясовують причини та обставини різкого погіршення стану здоров'я групи курсантів.

Як повідомляють у прес-службі Генштабу, 11 червня 2018 року близько 08:30 до санітарної частини Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут звернулися курсанти із скаргами на біль у животі та нудоту.

"Більшість із тих, хто звернувся по допомогу, напередодні, 10.06.2018 року, знаходилась у звільненні, поза межами навчального закладу. Командуванням Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут вжито низку невідкладних заходів. Усім, хто звернувся до медичного пункту надано необхідну кваліфіковану медичну допомогу та розміщено в лазареті. Начальником інституту ініційовано службову перевірку, щодо з'ясування причин події. До неї залучено провідних фахівців санепідемслужб, лікарів Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", Центрального управління ВСП Збройних Сил України", – інформують у Генштабі.