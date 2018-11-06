У столичному ВНЗ розслідують масове отруєння курсантів
Як повідомляють у прес-службі Генштабу, 11 червня 2018 року близько 08:30 до санітарної частини Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут звернулися курсанти із скаргами на біль у животі та нудоту.
"Більшість із тих, хто звернувся по допомогу, напередодні, 10.06.2018 року, знаходилась у звільненні, поза межами навчального закладу. Командуванням Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут вжито низку невідкладних заходів. Усім, хто звернувся до медичного пункту надано необхідну кваліфіковану медичну допомогу та розміщено в лазареті. Начальником інституту ініційовано службову перевірку, щодо з'ясування причин події. До неї залучено провідних фахівців санепідемслужб, лікарів Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", Центрального управління ВСП Збройних Сил України", – інформують у Генштабі.
Як зазначають у відомстві, ситуація контрольована, динаміки до збільшення кількості випадків нездужання серед особового складу інституту немає, жоден військовослужбовець навчального закладу додаткової госпіталізації не потребує.
Нагадаємо, в російській Свердловській області в дитячому таборі "Сосновый бор" отруїлися 64 дитини.
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У США майже 200 людей отруїлися салатом-латуком, внаслідок чого щонайменше п'ятеро осіб померли.
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