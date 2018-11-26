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У столичний ТРЦ кинули димову шашку: людей евакуювали

Жодна особа не постраждала
У київському торговому центрі Ocean Plaza сталося задимлення, людей евакуювали.
У столичний ТРЦ кинули димову шашку: людей евакуювали Фото: скріншот

"Пожежа і задимлення в Оушен Плаза в Києві на Либідській, людей евакуюють", - повідомили в групі "Київ.Оперативний".

Пізніше там додали, що причиною пожежі стало те, що "невідомі закидали ТРЦ димовими шашками".

"Київ.Оперативний" зазначає, що наразі причини таких дій невідомі.

Близько 17 години в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, на вул. Антоновича, 176, невідомою особою була кинута димова шашка, що призвело до сильного задимлення в приміщенні ТРЦ (інформація отримана від пожежного посту на території ТРЦ).

Унаслідок цього спрацювала пожежна сигналізація. Пожежі не було. Жодна особа не постраждала.

Нагадаємо, що в столиці група осіб, членів ВГО "Сокіл", з фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza", у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.

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26 11 2018 18:15
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