У столичний ТРЦ кинули димову шашку: людей евакуювали
"Пожежа і задимлення в Оушен Плаза в Києві на Либідській, людей евакуюють", - повідомили в групі "Київ.Оперативний".
Пізніше там додали, що причиною пожежі стало те, що "невідомі закидали ТРЦ димовими шашками".
"Київ.Оперативний" зазначає, що наразі причини таких дій невідомі.
Близько 17 години в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, на вул. Антоновича, 176, невідомою особою була кинута димова шашка, що призвело до сильного задимлення в приміщенні ТРЦ (інформація отримана від пожежного посту на території ТРЦ).
Унаслідок цього спрацювала пожежна сигналізація. Пожежі не було. Жодна особа не постраждала.
Нагадаємо, що в столиці група осіб, членів ВГО "Сокіл", з фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza", у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"