У столиці Австрії провели акцію на підтримку українських політв'язнів

Акцію організували декілька небайдужих жителів столиці, які намагались привернути увагу перехожих та туристів до порушень прав людини у Росії

В центрі австрійської столиці біля Віденської опери пройшла акція на підтримку українських політв’язнів, утримуваних у російських тюрмах.

"Акція приурочена до 70-річчя Загальної Декларації прав людини. Як відомо, в сучасній Росії права людини порушуються повсюдно. Особливо це стало актуально у зв’язку з агресією проти України та ув’язненням наразі вже близько 100 українських політв’язнів", — заявила мешканка Відня, активістка Світлана Грімм, повідомляє "Укрінформ".

Активістка має російське коріння та певний час проживала в Україні, повідомила вона.

Вони закликали росію звільнити усіх українських моряків, захоплених Росією біля Керченської протоки після незаконного нападу.

"На Заході мають зрозуміти, якщо вони не будуть діяти рішуче по стримуванню нинішньої політики Кремля, то завтра вже може бути пізно, можуть і до них у двері постукати. Та й самі росіяни мають усвідомити, що цей шлях веде Росію до краху", — зазначив присутній на акції чеченський адвокат Заурбек Садаханов.

Нагадаємо, що до московського СІЗО "Лефортове" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матросской тишины".

Раніше, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.