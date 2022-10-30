НОВИНИДесятки тисяч чехів вийшли на головну площу Праги, щоб підтримати Україну та заявити про свою позицію проти популізму низки проросійських політиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У столиці Чехії відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомляє Reuters.
Мітингувальники висловили підтримку Україні у війні проти росії. Написи на сцені говорили: "Чехія проти страху" та "Ми впораємося з цим, адже в Україні на карту поставлено майбутнє демократії".
У ході демонстрації до присутніх звернулася перша леді України Олена Зеленська, яка закликала людей залишатися зосередженими на тому, що відбувається у країні.
"Ми не дозволимо росії втягнути нас чи весь світ у пітьму. Темрява ніколи не переможе. Поки люди не заплющать очі на війну, наше світло ніколи не згасне", - заявила Зеленська.
Раніше повідомлялось, що Чехія не пускатиме до себе росіян за туристичними візами.
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30 10 2022 21:42 МЕДІА
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