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У столиці дозволили продавати алкоголь вночі

У Києві остаточно дозволили продавати алкоголь уночі
Київську міську раду зобов'язали скасувати рішення про заборону продажу алкоголю у нічний час.
У столиці дозволили продавати алкоголь вночі Фото: з вільних джерел

6 червня вступило в дію рішення Господарського суду Києва від 10 квітня, яке зобов'язує Київраду скасувати її рішення про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива в стаціонарних об'єктах торгівлі з 23:00 до 10:00,- повідоляє Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету.

Водночас депутат Київради Владислав Михайленко заявив, що ніхто, окрім самих киян, не може скасувати рішення щодо обмеження продажу алкоголю в нічний час.

Про це повідомляє прес-служба фракції "Солідарність".

"Абсолютно зрозуміло, що рішення Господарського суду юридично не може бути виконане. Воно суперечить не тільки законодавству, а самій ідеї місцевого самоврядування в Україні і світу. Ніхто, окрім виборців, самих киян не може змусити депутатів голосувати так чи інакше. У цьому ідея місцевого самоврядування", - сказав Михайленко.

Нагадаємо, Адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення АМКУ визнала заборону реалізації алкогольних напоїв у нічний час, прийняту Київською міськрадою, порушенням закону "про захист економічної конкуренції".

 
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06 06 2017 20:23
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