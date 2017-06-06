У столиці дозволили продавати алкоголь вночі
6 червня вступило в дію рішення Господарського суду Києва від 10 квітня, яке зобов'язує Київраду скасувати її рішення про заборону реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива в стаціонарних об'єктах торгівлі з 23:00 до 10:00,- повідоляє Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету.
Водночас депутат Київради Владислав Михайленко заявив, що ніхто, окрім самих киян, не може скасувати рішення щодо обмеження продажу алкоголю в нічний час.
Про це повідомляє прес-служба фракції "Солідарність".
"Абсолютно зрозуміло, що рішення Господарського суду юридично не може бути виконане. Воно суперечить не тільки законодавству, а самій ідеї місцевого самоврядування в Україні і світу. Ніхто, окрім виборців, самих киян не може змусити депутатів голосувати так чи інакше. У цьому ідея місцевого самоврядування", - сказав Михайленко.
Нагадаємо, Адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення АМКУ визнала заборону реалізації алкогольних напоїв у нічний час, прийняту Київською міськрадою, порушенням закону "про захист економічної конкуренції".
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