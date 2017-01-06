У столиці Філіппін напали на туристичний комплекс
Про це повідомляє ВВС.
Співробітник місцевого готелю повідомив CNN, що спочатку невідомий у масці відкрив стрілянину по відвідувачах на другому поверсі будівлі.
За даними порталу Rappler.com, кілька людей постраждали.
У приміщенні спалахнула пожежа, на місце прибули пожежні машини.
У повідомленні туристичного комплексу Resorts World Manila вказується, що комплекс закрили після стрілянини, влаштованої невідомим чоловіком.
"Компанія працює в тісному контакті з поліцією Філіппін, щоб переконатися, що всі гості і співробітники в безпеці. Ми просимо вас молитися в ці важкі хвилини", - йдеться в повідомленні.
Resorts World Manila розташований поруч з міжнародним аеропортом. На курорті є готелі, казино, торговий центр, кінотеатри, ресторани і клуби.
Відповідальність за напад вже взяло на себе угруповання "Ісламська держава".
Держдепартамент США в "Твіттері" повідомив, що вибухи і стрілянина також чутні в районі аеропорту Маніли і закликав американських громадян уникати районів, де сталася надзвичайна подія.
Manila Times з посиланням на співробітника філіппінського Червоного хреста повідомляє, що щонайменше 25 людей постраждали під час стрілянини і вибухів у Resorts World Manila. Поранені були доставлені в різні лікарні міста. Деякі з них отримали серйозні травми, тому що вони стрибали з другого поверху готелю.
Відзначається, що певна кількість людей ще заблокована всередині.
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