У столиці Філіппін напали на туристичний комплекс

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава"

У столиці Філіппін Манілі стався напад на туристичний комплекс. Стрілянина і вибухи були чутні в районі Resorts World Manila

Про це повідомляє ВВС.

Співробітник місцевого готелю повідомив CNN, що спочатку невідомий у масці відкрив стрілянину по відвідувачах на другому поверсі будівлі.

За даними порталу Rappler.com, кілька людей постраждали.

У приміщенні спалахнула пожежа, на місце прибули пожежні машини.

У повідомленні туристичного комплексу Resorts World Manila вказується, що комплекс закрили після стрілянини, влаштованої невідомим чоловіком.

"Компанія працює в тісному контакті з поліцією Філіппін, щоб переконатися, що всі гості і співробітники в безпеці. Ми просимо вас молитися в ці важкі хвилини", - йдеться в повідомленні.

Resorts World Manila розташований поруч з міжнародним аеропортом. На курорті є готелі, казино, торговий центр, кінотеатри, ресторани і клуби.

Відповідальність за напад вже взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Держдепартамент США в "Твіттері" повідомив, що вибухи і стрілянина також чутні в районі аеропорту Маніли і закликав американських громадян уникати районів, де сталася надзвичайна подія.

Manila Times з посиланням на співробітника філіппінського Червоного хреста повідомляє, що щонайменше 25 людей постраждали під час стрілянини і вибухів у Resorts World Manila. Поранені були доставлені в різні лікарні міста. Деякі з них отримали серйозні травми, тому що вони стрибали з другого поверху готелю.



Відзначається, що певна кількість людей ще заблокована всередині.