У столиці Гамбії зустрічали війська країн Західної Африки
Місцеві мешканці вітали солдатів, які проїжджали на броньованах машинах кварталами міста, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.
Уведення військ країн-сусідок стало частиною операції з гарантій безпеки для нового президента Адами Берроу.
Останній раніше заявив, що створить комісію для розслідування можливих злочинів екс-президента Ях'я Джамме. Представники нового президента також відкинули закиди, що Джамме пообіцяли свободу від кримінального переслідування в обмін на складання повноважень. У коаліції партій, які висували Берроу єдиним кандидатом у президенти, висловили здивування тим, що Джамме дозволили залишити країну, а транспортний літак забрав його "скарби", додає агенція dpa.
Очікується прибуття до Банжула і самого Берроу із сусіднього Сенегалу, куди він втік через конфлікт із Джамме і де був інавгурований. У виступі на сенегальському радіо RFM увечері неділі він заявив, що, за його даними, після втечі екс-президента у державній скарбниці не залишилося грошей.
Нагадаємо, напередодні сили ЕКОВАC під керівництвом генерала з Сенегалу увійшли до Гамбії після того, як Джамме відмовився уступати повноваження обраному президенту країни Адаму Берроу і ввів у країні надзвичайний стан. Через кілька годин вторгнення було призупинено, щоб дати можливість екс-президенту добровільно скласти повноваження.
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