У столиці Індії людей і чиновників тероризують макаки

"Вони викрадають їжу у людей під час ходьби"

Влада Індії змушена боротися із тисячами макак, які заполонили Нью-Делі та стали великою загрозою для його мешкнаців.

Макаки виду резус поширюють хаос, викрадають їжу і мобільні телефони, вриваються в будинки і тероризують людей, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що макаки колонізували райони навколо парламенту Індії, а також будівлі ключових міністерств, від канцелярії прем'єр-міністра до міністерств фінансів і оборони. Це викликало стурбованість як у державних службовців, так і в громадськості.

"Дуже часто вони викрадають їжу у людей під час ходьби, а іноді навіть рвуть файли і документи", — розповів Рагін Шарма, співробітник міністерства внутрішніх справ.

Перед початком зимової сесії в минулому місяці для членів парламенту були видані рекомендації щодо того, як оберігатись від нападів мавп.

Швидке зростання міст в Індії витіснило макак, загнавши їх у місця проживання людей для отримання їжі, пише Reuters.

Водночас, більшість людей в Індії поважають і годують тварин, оскільки вважають їх пов'язаними з напівбогом Хануманом.

"Вони починають активно шукати додаткову їжу, і якщо ми не будемо їх годувати, вони стануть агресивнішими", — пояснила дослідниця в області екології Асміта Сенгупта.

Нагадаємо, в індійському штаті Гуджарат у середу, 31 жовтня, відкрили найвищу у світі статую – "Статую єдності".