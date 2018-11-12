У столиці Індії людей і чиновників тероризують макаки
Макаки виду резус поширюють хаос, викрадають їжу і мобільні телефони, вриваються в будинки і тероризують людей, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що макаки колонізували райони навколо парламенту Індії, а також будівлі ключових міністерств, від канцелярії прем'єр-міністра до міністерств фінансів і оборони. Це викликало стурбованість як у державних службовців, так і в громадськості.
"Дуже часто вони викрадають їжу у людей під час ходьби, а іноді навіть рвуть файли і документи", — розповів Рагін Шарма, співробітник міністерства внутрішніх справ.
Перед початком зимової сесії в минулому місяці для членів парламенту були видані рекомендації щодо того, як оберігатись від нападів мавп.
Швидке зростання міст в Індії витіснило макак, загнавши їх у місця проживання людей для отримання їжі, пише Reuters.
Водночас, більшість людей в Індії поважають і годують тварин, оскільки вважають їх пов'язаними з напівбогом Хануманом.
"Вони починають активно шукати додаткову їжу, і якщо ми не будемо їх годувати, вони стануть агресивнішими", — пояснила дослідниця в області екології Асміта Сенгупта.
Нагадаємо, в індійському штаті Гуджарат у середу, 31 жовтня, відкрили найвищу у світі статую – "Статую єдності".
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