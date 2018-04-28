CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВлада Мадрида змінила назву двох вулиць, названі в честь генералів, які служили під керівництвом диктатора Франциска Франко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У столиці Іспанії перейменують вулиці, пов'язані з режимом Франко
У такий спосіб Мадрид виконує загальнодержавний закон про "історичну пам'ять", прийнятий у 2007 році, який вимагає поступової заміни символів, пов'язаних з жорстоким правлінням Франко у 1939-1975 роках
Фото: promyturi.org.ua
Влада іспанської столиці почала процес з перейменування, який торкнеться щонайменше 49 вулиць, повідомляє The Local.
Комісія Іспанії з питань історичної пам'яті наказала змінити назви 52 вулиць, але щодо трьох із них йдуть судові суперечки.
Кілька асоціацій, включаючи Національний фонд Франциско Франко, метою якого є збереження пам'яті про диктатора, в минулому році подали апеляцію на рішення Мадридської міської ради про зміну назв вулиць.
Цей крок змусив іспанську столицю призупинити зміни. Але зрештою суд Мадрида підтримав позицію міста.
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