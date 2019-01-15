У столиці Кенії Найробі бойовики напали на готель: є загиблий
Поліція Кенії підтвердила, що стався напад на готель: правоохоронці проводять операцію із знешкодження бойовиків і попереджають, що "терористична атака" може тривати, оскільки нападники все ще у будівлі, повідомляє Reuters.
"Головні двері готелю підірвали, ми бачили на вулиці руку людини", - розповів журналістам швейцарський власник охоронної компанії, яка працює на місці, Серж Медик.
Він додав, що очевидці бачили "двох озброєних людей з шарфами на голові і патронташами для куль".
Щонайменше четверо людей дістали вогнепальні поранення, серед них одна жінка.
Числені очевидці повідомили Reuters, що під час нападу офісні працівники змушені були вистрибувати з вікон.
Зазначається, що у Кенії часто стаються напади бойовиків Аль-Шабааб, заявляють, що напади є помстою кенійським військам, дислокованим у Сомалі, де з 1991 року триває громадянська війна.
Зокрема, бойовики убили десятки людей під час нападу в торговому центрі у 2013 році і майже 150 студентів в університеті в 2015 році.
Представник спецпризначенців, які проводять опеацію в Найробі, повідомив Reuters, що силовики «все ще працюють».
У центрі Riverside Drive містяться офіси низки міжнародних компаній, включаючи BASF, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser, Pernod Ricard, Dow Chemical і SAP, а також готель dusitD2, що належить до тайської групи готелів Dusit Thani.
Нагадаємо, що чотири людини загинули і понад 100 отримали поранення в результаті вибуху в одному із центральних районів Кабула.
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