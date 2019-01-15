У столиці Кенії Найробі бойовики напали на готель: є загиблий

Очевидці бачили "двох озброєних людей з шарфами на голові і патронташами для куль"

У вівторок, 15 січня, бойовики напали на готельний і офісний комплекс Riverside Drive в столиці Кенії, Найробі, влаштувавши вибух і стрілянину. Унаслідок нападу загинула щонайменше одна людина, ще вісім - дістали поранення. За попередніми даними, напад здійснило угрупування сомалійських ісламістів Аль-Шабааб.

Поліція Кенії підтвердила, що стався напад на готель: правоохоронці проводять операцію із знешкодження бойовиків і попереджають, що "терористична атака" може тривати, оскільки нападники все ще у будівлі, повідомляє Reuters.

"Головні двері готелю підірвали, ми бачили на вулиці руку людини", - розповів журналістам швейцарський власник охоронної компанії, яка працює на місці, Серж Медик.

Він додав, що очевидці бачили "двох озброєних людей з шарфами на голові і патронташами для куль".

Щонайменше четверо людей дістали вогнепальні поранення, серед них одна жінка.

Числені очевидці повідомили Reuters, що під час нападу офісні працівники змушені були вистрибувати з вікон.

Зазначається, що у Кенії часто стаються напади бойовиків Аль-Шабааб, заявляють, що напади є помстою кенійським військам, дислокованим у Сомалі, де з 1991 року триває громадянська війна.

Зокрема, бойовики убили десятки людей під час нападу в торговому центрі у 2013 році і майже 150 студентів в університеті в 2015 році.

Представник спецпризначенців, які проводять опеацію в Найробі, повідомив Reuters, що силовики «все ще працюють».

У центрі Riverside Drive містяться офіси низки міжнародних компаній, включаючи BASF, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser, Pernod Ricard, Dow Chemical і SAP, а також готель dusitD2, що належить до тайської групи готелів Dusit Thani.

Нагадаємо, що чотири людини загинули і понад 100 отримали поранення в результаті вибуху в одному із центральних районів Кабула.