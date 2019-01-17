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У столиці Колумбії біля поліцейської академії вибухнуло авто: дев'ятеро загиблих

За попередніми даними, спрацювала вибухівка
Щонайменше дев'ять людей загинули і ще 10 дістали поранення унаслідок вибуху автомобіля поблизу поліцейської академії у столиці Колумбії Боготі у четвер, 17 січня.
У столиці Колумбії біля поліцейської академії вибухнуло авто: дев Фото: apnews.com

Вибух стався поблизу поліцейської академії імені генерала Сантандерау у південній частині Боготи. За попередніми даними, спрацювала вибухівка, інформує AP.

Очевидці розповіли, що вибух був дуже сильним і зруйнував вікна в сусідніх багатоквартирних будинках.

 

Міністерство оборони підтвердило вибух авто і повідомило, що унаслідок інциденту дев'ятеро людей загинули і 10 дістали поранення.

Президент Колумбії Іван Дуке Маркес назвав атаку "жалюгідною" і оголосив, що перерве візит на захід країни та прибуде у Боготу через вибух.

 

Нагадаємо, 15 січня у столиці Кенії Найробі бойовики напали на готельний і офісний комплекс Riverside Drive, влаштувавши вибух і стрілянину. Унаслідок нападу бойовиків на готельний і офісний комплекс Riverside Drive у Кенії загинули щонайменше 15 людей. Серед загиблих 11 громадян Кенії, британець і американець. Ще двох людей поки що не ідентифікували.

 

 

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17 01 2019 19:36
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