У столиці Колумбії біля поліцейської академії вибухнуло авто: дев'ятеро загиблих

Вибух стався поблизу поліцейської академії імені генерала Сантандерау у південній частині Боготи. За попередніми даними, спрацювала вибухівка, інформує AP.

Очевидці розповіли, що вибух був дуже сильним і зруйнував вікна в сусідніх багатоквартирних будинках.

Міністерство оборони підтвердило вибух авто і повідомило, що унаслідок інциденту дев'ятеро людей загинули і 10 дістали поранення.

Президент Колумбії Іван Дуке Маркес назвав атаку "жалюгідною" і оголосив, що перерве візит на захід країни та прибуде у Боготу через вибух.

#BREAKING At least 8 dead, dozens wounded after car bomb explosion at police academy in Colombia's capital #Bogotá. pic.twitter.com/eqHJHV8yDr — eSpaiNews - English (@eSpaiNewsEng) 17 січня 2019 р.

Нагадаємо, 15 січня у столиці Кенії Найробі бойовики напали на готельний і офісний комплекс Riverside Drive, влаштувавши вибух і стрілянину. Унаслідок нападу бойовиків на готельний і офісний комплекс Riverside Drive у Кенії загинули щонайменше 15 людей. Серед загиблих 11 громадян Кенії, британець і американець. Ще двох людей поки що не ідентифікували.