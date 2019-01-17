У столиці Колумбії біля поліцейської академії вибухнуло авто: дев'ятеро загиблих
Вибух стався поблизу поліцейської академії імені генерала Сантандерау у південній частині Боготи. За попередніми даними, спрацювала вибухівка, інформує AP.
Очевидці розповіли, що вибух був дуже сильним і зруйнував вікна в сусідніх багатоквартирних будинках.
#Atención El alcalde @EnriquePenalosa se encuentra en la Escuela General Santander acompañando a la @PoliciaColombia.— Alcaldía de Bogotá (@Bogota) 17 січня 2019 р.
En breve entregaremos más información.#BogotáCondenaElTerrorismo pic.twitter.com/HBekT48yYi
Міністерство оборони підтвердило вибух авто і повідомило, що унаслідок інциденту дев'ятеро людей загинули і 10 дістали поранення.
Президент Колумбії Іван Дуке Маркес назвав атаку "жалюгідною" і оголосив, що перерве візит на захід країни та прибуде у Боготу через вибух.
#BREAKING At least 8 dead, dozens wounded after car bomb explosion at police academy in Colombia's capital #Bogotá. pic.twitter.com/eqHJHV8yDr— eSpaiNews - English (@eSpaiNewsEng) 17 січня 2019 р.
Нагадаємо, 15 січня у столиці Кенії Найробі бойовики напали на готельний і офісний комплекс Riverside Drive, влаштувавши вибух і стрілянину. Унаслідок нападу бойовиків на готельний і офісний комплекс Riverside Drive у Кенії загинули щонайменше 15 людей. Серед загиблих 11 громадян Кенії, британець і американець. Ще двох людей поки що не ідентифікували.
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