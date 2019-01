У столиці Колумбії біля поліцейської академії вибухнуло авто: дев'ятеро загиблих

Президент Колумбії Іван Дуке Маркес назвав атаку "жалюгідною" і оголосив, що перерве візит на захід країни та прибуде у Боготу через вибух.

#BREAKING At least 8 dead, dozens wounded after car bomb explosion at police academy in Colombia's capital #Bogotá. pic.twitter.com/eqHJHV8yDr