У столиці Лівії загинув фотокореспондент Associated Press

Репортер став 15-ю жертвою збройних сутичок, які з середи тривають у Триполі

Лівійський журналіст Мухаммед бен Халіфа, який працював на агенство новин Associated Press, загинув 19 січня в столиці Лівії Триполі.

Журналіст став жертвою випадкового снаряда, висвітлюючи збройні сутички між ворогуючими угрупованнями в лівійській столиці, які не припиняються вже четвертий день, повідомляє Reuters з посиланням на владу країни.

Репортер став 15-ю жертвою боротьби за владу в Тріполі між польовими командирами. Міністерство охорони здоров'я країни повідомило раніше про 14 убитих, серед яких троє мирних жителів і 11 бійців ворогуючих фракцій. Поранення отримали майже 60 осіб, включаючи сімох цивільних.

Сутички в Тріполі спалахнули в середу, 16 січня, між бійцями ворогуючих збройних угруповань. Бої точаться у південній частині міста, яка прилягає до аеропорту країни, який давно не функціонує. Після початку боїв у столиці мирне населення почало залишати свої будинки.