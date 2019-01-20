У столиці Лівії загинув фотокореспондент Associated Press
Журналіст став жертвою випадкового снаряда, висвітлюючи збройні сутички між ворогуючими угрупованнями в лівійській столиці, які не припиняються вже четвертий день, повідомляє Reuters з посиланням на владу країни.
Репортер став 15-ю жертвою боротьби за владу в Тріполі між польовими командирами. Міністерство охорони здоров'я країни повідомило раніше про 14 убитих, серед яких троє мирних жителів і 11 бійців ворогуючих фракцій. Поранення отримали майже 60 осіб, включаючи сімох цивільних.
Сутички в Тріполі спалахнули в середу, 16 січня, між бійцями ворогуючих збройних угруповань. Бої точаться у південній частині міста, яка прилягає до аеропорту країни, який давно не функціонує. Після початку боїв у столиці мирне населення почало залишати свої будинки.
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