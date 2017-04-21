У столиці Молдови через негоду оголосили надзвичайний стан

У зв'язку зі снігопадом та шквальним вітром понад двісті населених пунктів у 17 районах Молдови залишилися без електроенергії

У столиці Молдови Кишеневі через сильні снігопади та шквальний вітер оголосили надзвичайний стан. Рішення про це було прийнято на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій, передає "Укрінформ".

"За попередніми даними, шквальним вітром в столиці повалено близько 600 дерев, пошкоджено понад 90 автомобілів. Кілька дерев впали на газопровідні труби. На багатьох вулицях Кишинева припинено рух автомобільного транспорту", - йдеться в повідомленні з посиланням на повідомлення кишинівської мерії.

В цілому В Молдові, за даними Департаменту з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту понад двісті населених пунктів а 17 районах країни залишилися без електроенергії. Зареєстровано майже 300 випадків падіння дерев, внаслідок чого були пошкоджені десятки автомобілів.

Нагадаємо, з 18 квітня в Україні погіршилися погодні умови. Зокрема, попередили про випаданні снігу в декількох областях України.



Негода обрушилася на Дніпропетровську і Харківську області, а також на Карпати. Місцева влада вирішила повернути опалення (місцями – частково) у Полтаві, Кременчуці, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях та Запоріжжі.

Додамо, що Укргідрометцентр прогнозує можливу втрату 30% врожаю плодових через різке зниження температури на південному сході України.