У столиці на 13% подорожчає холодна вода
Відповідні рішення були прийняті сьогодні на засіданні регулятора, - повідомляє LB.ua.
Зокрема, комісія затвердила постанову "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 №1141" щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік, у тому числі для ЗАТ "АК "Київводоканал".
Згідно з документом, оптові тарифи становитимуть:
2,48 грн за 1 куб. м - на водопостачання (+14,29%);
2,37 грн за 1 куб. м - на водовідведення (+11,79%).
Тарифи для жителів приватного сектору і колективних споживачів:
6,91 грн за 1 куб. м - водопостачання (+9,34)%;
6,24 грн за 1 куб. м - водовідведення (+13,45%).
Крім того, НКРЕКП внесла зміни в документ про тарифи на централізоване постачання холодної води для багатоповерхових будинків:
7,32 грн за 1 куб. м - водопостачання;
6,61 грн за 1 куб. м - водовідведення.
Середнє зростання тарифів становить 13,1% з централізованого постачання холодної води і 14,8% з водовідведення.
Постанови набудуть чинності з дня, наступного за днем їх оприлюднення в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".
Раніше прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна повідомила, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води.
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