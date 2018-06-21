У столиці на 13% подорожчає холодна вода

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг затвердила підвищення тарифів для "Київводоканалу".

Відповідні рішення були прийняті сьогодні на засіданні регулятора, - повідомляє LB.ua.

Зокрема, комісія затвердила постанову "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 №1141" щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік, у тому числі для ЗАТ "АК "Київводоканал".

Згідно з документом, оптові тарифи становитимуть:

2,48 грн за 1 куб. м - на водопостачання (+14,29%);

2,37 грн за 1 куб. м - на водовідведення (+11,79%).

Тарифи для жителів приватного сектору і колективних споживачів:

6,91 грн за 1 куб. м - водопостачання (+9,34)%;

6,24 грн за 1 куб. м - водовідведення (+13,45%).

Крім того, НКРЕКП внесла зміни в документ про тарифи на централізоване постачання холодної води для багатоповерхових будинків:

7,32 грн за 1 куб. м - водопостачання;

6,61 грн за 1 куб. м - водовідведення.

Середнє зростання тарифів становить 13,1% з централізованого постачання холодної води і 14,8% з водовідведення.

Постанови набудуть чинності з дня, наступного за днем їх оприлюднення в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Раніше прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна повідомила, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води.