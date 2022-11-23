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У столиці після ракетних ударів застосували екстрені відключення світла

У Києві вдень 23 листопада після ракетних ударів запроваджують екстрені відключення електроенергії.
У столиці після ракетних ударів застосували екстрені відключення світла Фото: iris-ibericus.livejournal.com

Про це повідомляє ДТЕК.

Складені раніше графіки стабілізаційних відключень поки що не діють.

"Енергетики ДТЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 23 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи . За даними КМДА, є потрапляння до одного з об'єктів інфраструктури столиці. Також вибухи пролунали у різних районах Києва.

У всіх областях України станом на 13:00 оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Раніше мешканці Одещини повідомили в соцмережах, що в регіоні лунають вибухи. Імовірно, працює наша протиповітряна оборона. 

Також повідомлялось, що Кличко допустив часткову евакуацію мешканців Києва.

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23 11 2022 15:03
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