У столиці Сомалі стався теракт: щонайменше 13 людей загинули, серед них, - журналіст
Теракт влаштували учасники пов'язаного з "Аль-Каїдою" угруповання "Аль-Шабааб", повідомляє "Громадське".
Вибухів сталось щонайменше два, в обох випадках бойовики влаштували теракт, заклавши вибухівку в автомобіль. Один з вибухів пролунав неподалік резиденції президента, інший - на контрольно-пропусконому пункті у місто.
Відповідальність за обидва вибухи на себе взяло угруповання "Аль-Шабааб", про це оголосили по місцевому радіо Radio Andalus.
"Кількість загиблих зросла до 13 осіб, серед них мирні жителі і військові. Ще 17 людей отримали поранення", - повідомив для журналістів майор місцевої поліції Мухаммед Хусейн.
Як з'ясувалось, серед загиблих був відомий місцевий журналіст Авіль Дахир Салад, двоє співробітників служби безпеки, а також водій, який працював на місцевому телеканалі Universal TV.
Авто, за кермом якого перебував водій, проїжджало через контрольно-пропускний пункт, де стався перший вибух.
"Мій колега Авіль Дахир Салад загинув у результаті вибуху разом з водієм і двома охоронцями. Їх убило першим вибухом, коли вони їхали через КПП", - повідомив Reuters журналіст Абдіасіс Ібрагім, який працює на Universal TV.
"Аль-Шабааб" часто здійснює напади в Могадішо. Чени угруповання прагнуть змістити уряд і нав'язати власні основи правління, засновані на суворому тлумаченні законів шаріату Ісламу. Бойовики були змушені покинути Могадішо у 2011 році, але в деяких регіонах вони міцно закріпилася.
Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.
Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.
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