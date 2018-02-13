У столиці Тонга 70% будинків зруйновані через тропічний циклон "Гіта"
Про це повідомляє видання Radionz.
"Циклон "Гіта" набув 4-ї категорії потужності, коли пройшов островами. Швидкість вітру поруч з його епіцентром сягала 54 м/с", - зазначається у повідомленні.
Наразі "Гіта" рухається на захід, набирає силу і наближається до островів Фіджі. Фіджійці сподіваються, що "Гіта" в найближчі години змінить напрям руху і пройде трохи південніше головних островів їх архіпелагу.
Якщо швидкість вітру поруч з епіцентром циклону перевищить 60 м/с, то "Гіта" дістане 5-ту категорію потужності.
Інформації про жертв наразі немає, втім десятки людей звернулися за медичною допомогою. Затоплені багато районів, у країні виникла нестача питної води.
Кілька днів тому циклон "Гіта" зачепив острови Самоа.
Королівство Тонга, що розташоване у південно-західній частині Тихого океану, складається з 170 островів. Тонга є єдиним королівством в Океанії.
Нагадаємо, у січні німецькі страховики підрахували, що ураган, який обрушився на Німеччину, заподіяв шкоди на 500 мільйонів євро (614 мільйонів доларів).
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