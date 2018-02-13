У столиці Тонга 70% будинків зруйновані через тропічний циклон "Гіта"

Наразі "Гіта" рухається на захід, набирає силу і наближається до островів Фіджі

У столиці тихоокеанської держави Тонга Нукуалофі близько 70% будинків повністю або частково зруйновані внаслідок тропічного циклону "Гіта", який пронісся над островами минулої ночі.

Про це повідомляє видання Radionz.

"Циклон "Гіта" набув 4-ї категорії потужності, коли пройшов островами. Швидкість вітру поруч з його епіцентром сягала 54 м/с", - зазначається у повідомленні.

Наразі "Гіта" рухається на захід, набирає силу і наближається до островів Фіджі. Фіджійці сподіваються, що "Гіта" в найближчі години змінить напрям руху і пройде трохи південніше головних островів їх архіпелагу.

Якщо швидкість вітру поруч з епіцентром циклону перевищить 60 м/с, то "Гіта" дістане 5-ту категорію потужності.

Інформації про жертв наразі немає, втім десятки людей звернулися за медичною допомогою. Затоплені багато районів, у країні виникла нестача питної води.

Кілька днів тому циклон "Гіта" зачепив острови Самоа. Королівство Тонга, що розташоване у південно-західній частині Тихого океану, складається з 170 островів. Тонга є єдиним королівством в Океанії.

Нагадаємо, у січні німецькі страховики підрахували, що ураган, який обрушився на Німеччину, заподіяв шкоди на 500 мільйонів євро (614 мільйонів доларів).