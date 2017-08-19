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У столиці Туркменістану заборонили продаж алкогольних напоїв, – ЗМІ

Однак офіційного оголошення про заборону на алкоголь не було
Влада Туркменістану заборонила продаж алкогольних напоїв у столиці Ашгабаді.
У столиці Туркменістану заборонили продаж алкогольних напоїв, – ЗМІ Фото: NewsBel

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, магазини спиртних напоїв 19 серпня були зачинені, алкогольні продукти зникли з полиць продовольчих магазинів міста.

Офіційного оголошення про заборону на алкоголь не було, але продавці в декількох магазинах спиртних напоїв сказали, що заборона триватиме до жовтня, повідомляє агентство Associated Press.

Неназване джерело у Міністерстві торгівлі також повідомило агенції, що заборона пов’язана зі спортивними змаганнями, які проходитимуть в Ашгабаді з 17-го до 27 вересня.

За допомогою Азійських ігор у закритих приміщеннях і з бойових мистецтв, які активно просуває президент Гурбанґули Бердимухамедов, Туркменистан хоче підвищити свій імідж у регіоні як спортивного центру. Влада очікує, що десятки тисяч іноземців відвідають країну під час цього заходу.

Очікується, що в п’ятих Азійських іграх у закритих приміщеннях і з бойових мистецтв візьмуть участь спортсмени з 62 країн світу, серед яких 45 – країни азійського регіону. Змагання проходитимуть з 18 видів спорту.

Нагадаємо, понад 300 співробітників податкової міліції проводять обшуки на заводах-виробниках алкоголю в 15 областях.

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19 08 2017 23:40
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