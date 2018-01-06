У столиці Венесуели метро стало безкоштовним
На такий крок керівництво метро було змушене піти через те, що закінчився папір, на якому друкувалися квитки, повідомляє Reuters.
Зазначається, що папір для квитків Венесуела купує за кордоном. Проте влада країни в умовах жорсткої економічної кризи вже більше року не надавала транспортній компанії кошти для придбаня паперу.
У результаті керівники станцій метро отримали вказівку зробити вхід для пасажирів безкоштовним, якщо запас проїзних документів закінчується.
У метро Каракасу близько 50 станцій. За добу воно перевозить понад два мільйони пасажирів. Венесуела перебуває в умовах жорсткої економічної кризи і змушена економити на видатках.
Нагадаємо, що у Венесуелі з січня 2017 року по січень 2018-го інфляція в річному вираженні склала 4068%.
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