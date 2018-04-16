У столиці Вірменії масові акції протесту: поліція розганяє людей, - ВІДЕО

Наразі перекрито низку автодоріг, що сполучають спальні райони столиці з центром

У столиці Вірменії Єревані противники висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра перекрили низку ключових автодоріг в місті.

На дорогах залишені машини без водіїв з включеними аварійними сигналами. Люди лягають на асфальт, не пропускаючи автомашини, в тому числі громадський транспорт, повідомляє "Интерфакс".



Фото: Sputnik

Рух по центру міста майже припинено.

Поліція заблокувала підступи до будівлі парламенту Вірменії на проспекті Баграмяна.

Також наголошується, що сили поліції почали зачистку проїжджої частини центральних автодоріг Єревана від демонстрантів.

Одна з автодоріг вже очищена від демонстрантів і перекрита поліцейськими.

Нагадаємо, що у Вірменії проведена конституційна реформа, в результаті якої республіка перейшла від президентської до парламентської форми правління. Перші після реформи вибори прем'єр-міністра, який отримує широкі повноваження, призначені в парламенті на 17 квітня.

Правляча Республіканська партія Вірменії 14 квітня висунула на посаду прем'єр-міністра Сержа Саргсяна, який з 2008 по 2018 роки обіймав посаду президента.