У столиці Ємену ввели надзвичайний стан через спалах холери
Міністерство охорони здоров'я закликало міжнародні гуманітарні організації надати Ємену допомогу у боротьбі з епідемією, повідомляє агентство Reuters.
Зазначимо, система охорони здоров'я країни серйозно постраждала від військових дій і не може впоратися з епідемією самотужки.
Це вже другий за рік спалах холери в охопленій голодом найбіднішій арабській країні, де з вересня 2014 року триває конфлікт. Країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, та адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в Адені. Його уряд підтримує коаліція на чолі зі Саудівською Аравією. У країні також активне терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові".
Нагадаємо, за даними "Червоного хреста", станом на 14 травня в країні від холери померло 115 людей. Кількість заражених становить від 2700 до 8500 осіб.
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