У столиці Ємену ввели надзвичайний стан через спалах холери

У столиці Ємену Сані оголосили надзвичайний стан через спалах холери. Кількість заражених становить від 2,7 тисяч до 8,5 тисяч осіб.

Міністерство охорони здоров'я закликало міжнародні гуманітарні організації надати Ємену допомогу у боротьбі з епідемією, повідомляє агентство Reuters.

Зазначимо, система охорони здоров'я країни серйозно постраждала від військових дій і не може впоратися з епідемією самотужки.

Це вже другий за рік спалах холери в охопленій голодом найбіднішій арабській країні, де з вересня 2014 року триває конфлікт. Країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, та адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в Адені. Його уряд підтримує коаліція на чолі зі Саудівською Аравією. У країні також активне терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

Нагадаємо, за даними "Червоного хреста", станом на 14 травня в країні від холери померло 115 людей. Кількість заражених становить від 2700 до 8500 осіб.