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У столиці Ємену ввели надзвичайний стан через спалах холери

МОЗ країни закликає світ надати Ємену допомогу у боротьбі з епідемією
У столиці Ємену Сані оголосили надзвичайний стан через спалах холери. Кількість заражених становить від 2,7 тисяч до 8,5 тисяч осіб.
У столиці Ємену ввели надзвичайний стан через спалах холери Фото: blogs.unicef.org.uk

Міністерство охорони здоров'я закликало міжнародні гуманітарні організації надати Ємену допомогу у боротьбі з епідемією, повідомляє агентство Reuters.

Зазначимо, система охорони здоров'я країни серйозно постраждала від військових дій і не може впоратися з епідемією самотужки.

Це вже другий за рік спалах холери в охопленій голодом найбіднішій арабській країні, де з вересня 2014 року триває конфлікт. Країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, та адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в Адені. Його уряд підтримує коаліція на чолі зі Саудівською Аравією. У країні також активне терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

Нагадаємо, за даними "Червоного хреста", станом на 14 травня в країні від холери померло 115 людей. Кількість заражених становить від 2700 до 8500 осіб.

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15 05 2017 08:20
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