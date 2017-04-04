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У столиці заборонили білити дерева і бордюри

Всі комунальні служби міст України, які продовжують побілення, фактично порушують прямий наказ Міністерства
В цьому році співробітники КО "Київзеленбуд" в столиці не будуть білити вапном стовбури дерев і бордюри.
У столиці заборонили білити дерева і бордюри Фото:geo.gov.ua

Про це заявив директор департаменту з питань благоустрою КМДА Андрій Фіщук.

"Якщо побачите, що хтось за радянською звичкою намагається забруднювати вапном декоративні дерева, інші елементи благоустрою, звертайтесь до виконавців з вимогою негайно припинити порушення. Про особливо кричущі випадки повідомляйте за телефоном 1551", - написав Фіщук на сторінці в Facebook.

Відзначимо, що заборона білити вапном дерева і малі архітектурні форми діє в Україні ще з 2006 року. Так, в ухвалених Міністерством будівництва, архітектури та житлового-комунального господарства "Правилах утримання зелених насаджень у населених пунктах України" є пункт 9.1.17, в якому "забороняється білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми".

Тому всі комунальні служби міст України, які продовжують побілення, фактично порушують прямий наказ Міністерства.

Нагадаємо, в Україні протягом року, в рамках виконання закону про декомунізацію, перейменували 51493 тисячу вулиць і знесли 1320 пам'ятників Леніну.

 
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04 04 2017 15:44
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