У столиці заборонили білити дерева і бордюри
Про це заявив директор департаменту з питань благоустрою КМДА Андрій Фіщук.
"Якщо побачите, що хтось за радянською звичкою намагається забруднювати вапном декоративні дерева, інші елементи благоустрою, звертайтесь до виконавців з вимогою негайно припинити порушення. Про особливо кричущі випадки повідомляйте за телефоном 1551", - написав Фіщук на сторінці в Facebook.
Відзначимо, що заборона білити вапном дерева і малі архітектурні форми діє в Україні ще з 2006 року. Так, в ухвалених Міністерством будівництва, архітектури та житлового-комунального господарства "Правилах утримання зелених насаджень у населених пунктах України" є пункт 9.1.17, в якому "забороняється білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми".
Тому всі комунальні служби міст України, які продовжують побілення, фактично порушують прямий наказ Міністерства.
Нагадаємо, в Україні протягом року, в рамках виконання закону про декомунізацію, перейменували 51493 тисячу вулиць і знесли 1320 пам'ятників Леніну.
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