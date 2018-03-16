У столиці затримали шахрайку, яка привласнила 250 млн гривень "Укргазбанку"
В 2015 році затримана під виглядом послуг з вирішення проблемної заборгованості і в змові з рядом осіб організувала підробку документів на відчуження кредитного портфеля "Укргазбанку". Для реалізації схеми вона створила низку фіктивних підприємств, призначивши їх керівниками своїх спільників, і знайшла нотаріуса, який засвідчив незаконні договори, - повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
В результаті цих та ряду інших дій "Укргазбанк" був позбавлений права на вимоги за заборгованістю, а майно на суму 250 млн гривень, яке перебувало в заставі банку, було незаконно виведено з-під його іпотеки.
Затриманій 38-річній жінці оголосили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, підробці документів, присвоєнні владних повноважень, підкуп осіб, які надають публічні послуги, та фіктивному підприємництві.
Суд обрав як запобіжний захід утримання під вартою.
Тривають слідчі заходи з метою встановлення інших причетних до скоєння даного злочину.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили топ-менеджера Ощадбанку в розкраданні понад 16 млн гривень коштів державної установи.
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