У сторінки Юрія Луценка в Fаcebook з'явився фейковий клон
"Створено повне дзеркало офіційної персональної сторінки Юрія Луценка. З неї здійснюється розсилка відомим блогерам і журналістам з пропозицією стати модератором сторінки. Яка мета створення фейка? Думаю, для поширення провокативної інформації або заяв", - написала вона в Facebook.
Вона нагадала, що одного разу вже була зламана справжня сторінка Юрія Луценка в Fаcebook і Twitter, звідки розсилалися антимайданні заклики нібито від імені Луценка.
"Мабуть, комусь вигідно повторити цю історію. Прошу офіційно - не ведіться на фейк. Чи не підписуйтесь, не погоджуйтеся на модерацію тощо.", - написала вона і зауважила, що у Луценка в соцмережах справжня лише персональна сторінка в Facebook, яку він модерує особисто. На ній написане гасло "Закон і справедливість".
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