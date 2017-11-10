Порошенко відкрив Пам'ятну зірку героям Небесної Сотні у Страсбурзі
"Відкриваючи сьогодні Зірку Героям Небесної Сотні на Страсбурзькій алеї зірок, ми відзначаємо їхній внесок і в українську історію, і в історію Європи. Наш спільний обов'язок перед пам'яттю Героїв Небесної Сотні і самопожертвою - домогтися перемоги на обох фронтах: в Україні і в зміцненні Європи спільних цінностей. Європи мирної, стабільної і квітучої", - повідомив у Facebook президент Петро Порошенко, який узяв участь у заході.
"Вірю, що це станеться, перш за все, завдяки нашій єдності і солідарності!" - додав він.
Нагадаємо, Петро Порошенко доручив створити в Україні іменні стипендії на честь наймолодших Героїв Небесної Сотні Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрія Поправки, Романа Гурика і Дмитра Максимова.
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