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Порошенко відкрив Пам'ятну зірку героям Небесної Сотні у Страсбурзі

У церемонії взяв участь президент Порошенко
Сьогодні в Страсбурзі відбулася урочиста церемонія відкриття Зірки Небесній Сотні біля Палацу Європи, в якому розміщена штаб-квартира Ради Європи.
Порошенко відкрив Пам Фото: скрин

"Відкриваючи сьогодні Зірку Героям Небесної Сотні на Страсбурзькій алеї зірок, ми відзначаємо їхній внесок і в українську історію, і в історію Європи. Наш спільний обов'язок перед пам'яттю Героїв Небесної Сотні і самопожертвою - домогтися перемоги на обох фронтах: в Україні і в зміцненні Європи спільних цінностей. Європи мирної, стабільної і квітучої", - повідомив у Facebook президент Петро Порошенко, який узяв участь у заході.

"Вірю, що це станеться, перш за все, завдяки нашій єдності і солідарності!" - додав він.

Нагадаємо, Петро Порошенко доручив створити в Україні іменні стипендії на честь наймолодших Героїв Небесної Сотні Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрія Поправки, Романа Гурика і Дмитра Максимова.
 

 

 

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11 10 2017 17:44
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