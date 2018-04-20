У Страсбурзі закликають узгодити закон про Антикорупційний суд з "Венеціанкою"

"Переконані, що успішне здійснення реформи не буде можливим без більш прозорої роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і без активної консультації з громадянським суспільством"

Законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" має бути узгоджений з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Про це йдеться у заяві, ухваленій Парламентським комітетом асоціації ЄС-Україна на засіданні, яке відбулося 18-19 квітня у Страсбурзі, пише "Європейська правда".

"Члени комітету вітають прийняття в першому читанні закону про створення Вищого антикорупційного суду, але вважають, що необхідна подальша робота з метою узгодження закону з рекомендаціями Венеціанської комісії", - йдеться у заяві.

У документі підкреслюється вирішальне значення завершення реформи судової системи на всіх рівнях.

"Переконані, що успішне здійснення реформи не буде можливим без більш прозорої роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і без активної консультації з громадянським суспільством. Знову заявляємо, що ефективна боротьба з корупцією є найважливішою для успіху всього процесу реформ; високо оцінюємо прогрес, досягнутий у зміцненні антикорупційної інституційної архітектури та закриття простору для корупції у багатьох сферах", - відзначають члени комітету.

У заяві також висловлюється занепокоєння з приводу незаконного розкриття даних, пов'язаних з розслідуваннями або пошуковими діями Національного антикорупційного бюро.

"Наголошуємо на важливості збереження незалежності НАБУ та САП та їх інституціональних можливостей для розслідування та судового переслідування випадків скоординованої корупції", - йдеться у заяві.