ЄСПЛ зареєстрував вже понад 4 тисячі скарг на Україну через наслідки агресії Росії
"Всього в реєстрі суду (станом на початок 2019 року) перебувало 4369 індивідуальних скарг щодо подій в Криму та на Сході України, поданих проти України", - повідомив секретар ЄСПЛ Родерік Лідделл, інформує "Європейська правда".
Раніше повідомлялося, що Україна увійшла до трійки за кількістю скарг проти неї у ЄСПЛ. Загалом у Суді зареєстровано 7267 скарг проти України. Це означає, що скарги, пов'язані з російською агресією, складають близько 60% всього масиву "українських" скарг.
Кількість скарг, у яких єдиним або другим відповідачем зазначена Росія, суттєво нижча. "Є приблизно 400 таких скарг", - зазначив секретар ЄСПЛ.
Необхідно зауважити, що за минулий рік кількість справ суттєво зросла. Станом на початок 2018 року у Страсбурзі було зареєстровано близько 3800 скарг проти України та близько 240 скарг проти РФ.
Голова Суду Гвідо Раймонді також повідомив, що ЄСПЛ розглядає низку справ "Україна проти Росії": "Зараз є 5 міждержавних скарг, поданих Україною проти Росії. 2 з них розглядає Велика палата – щодо Криму та Східної України, ще три – у палатах суду".
Окрім загальних скарг на порушення прав людини в окупованому Криму та на території ОРДЛО, Суд розглядає справи про незаконне вивезення до Росії дітей з дитячих будинків на Донбасі; про політичних в’язнів та щодо нападу Росії на українські військові кораблі у Чорному морі.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини об'єднав позови України проти Росії щодо Донбасу та анексованого РФ Криму.
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