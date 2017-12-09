У СЦКК задокументували, де бойовики застосовують самообстріли, щоб потім звинуватити ЗСУ
Про це повідомила українська сторона Спільного центру контролю і координації.
Незаконні збройні формування ОРДО активно застосовують під час "шкільного" перемир'я тактику підриву інженерних боєприпасів в районі своїх позицій. Це повинно створити картинку імітації артилерійських "обстрілів" з боку української армії, що дозволить "ДНР" звинуватити українських бійців у зриві перемир'я.
Спостерігачі встановили, що 11 вересня після 22-ї години спостерігачами української сторони СЦКК було відзначено ведення бойовиками неприцільного, хаотичного вогню зі стрілецької зброї в сторону позицій ЗСУ.
"Незабаром після цього було зафіксовано підриви інженерних боєприпасів на території, непідконтрольній українському уряду в районі селища Василівка Донецької області, де розташовується водонасосна станція 1-го підйому Південно-Донбаського водогону (ВНС) і, в безпосередній близькості від якої, бойовики обладнали свої позиції", - сказано в повідомленні.
При цьому НЗФ вже виступили зі звинуваченнями в загрозах життю співробітників водонасосної станції, які екстрено перервали роботу на тлі обстрілів.
Українська сторона СЦКК зазначає, що під час перевірки ці факти не знайшли свого підтвердження.
"Так звані "обстріли" мали постановочний і провокаційний характер з метою звинувачення Збройних Сил України в порушенні режиму припинення вогню", - підкреслили в СЦКК.
Нагадаємо, за підсумками вівторка, 12 вересня, в прес-центрі штабу АТО повідомили, що кількість провокацій з боку російсько-окупаційного війська істотно зменшилася: чотири порушення режиму тиші проти вчорашніх 46.
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