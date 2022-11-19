У суботу аварійні відключення світла не плануються – "Укренерго"

Сьогодні, 19 листопада, у всіх регіонах України діятимуть лише планові відключення електроенергії з 0:00 до 2:00 та з 8:00 до 24:00. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються

Сьогодні, 19 листопада, у всіх регіонах України діятимуть лише планові відключення електроенергії з 0:00 до 2:00 та з 8:00 до 24:00. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються, повідомило НЕК "Укренерго" на своїй фейсбук-сторінці.

"Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям".

В "Укренерго" нагадали, що графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти на сайті Міністерства енергетики за цим посиланням.

«Укренерго» не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.