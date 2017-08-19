На території анексованого Криму у Судаку оголосили надзвичайний стан через потоп

Місцева Комісія з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій оголосила надзвичайний стан, повідомляє офіційний сайт міста Судак.

За даними МНС Росії в окупованому Криму, повінь змив близько 15 автомобілів.

Наразі організовано роботу по доставці застряглих машин поблизу дороги Судак — Грушівка.

Увечері 18 серпня у Судаку почалась злива, наслідком стихії стало підтоплення приватних домоволодінь в районі русла річки Суук-Су і розмив дороги на трасі Сімферополь — Судак в районі в сторону села Краснокам'янка.

Близько другої ночі було евакуйовано 76 людей, серед яких 23 дитини. Окупаційна влада повідомляє, що постраждалі не потребують медичної допомоги.