На території анексованого Криму у Судаку оголосили надзвичайний стан через потоп
Місцева Комісія з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій оголосила надзвичайний стан, повідомляє офіційний сайт міста Судак.
За даними МНС Росії в окупованому Криму, повінь змив близько 15 автомобілів.
Наразі організовано роботу по доставці застряглих машин поблизу дороги Судак — Грушівка.
Увечері 18 серпня у Судаку почалась злива, наслідком стихії стало підтоплення приватних домоволодінь в районі русла річки Суук-Су і розмив дороги на трасі Сімферополь — Судак в районі в сторону села Краснокам'янка.
Близько другої ночі було евакуйовано 76 людей, серед яких 23 дитини. Окупаційна влада повідомляє, що постраждалі не потребують медичної допомоги.
Як повідомляв iPress.ua, у ніч з 18 на 19 серпня в окупованому Криму потужний водно-грязьовий потік зніс близько 15 автомобілів на трасі "Грушівка - Судак".
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