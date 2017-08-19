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На території анексованого Криму у Судаку оголосили надзвичайний стан через потоп

Наразі організовано роботу по доставці застряглих машин поблизу дороги Судак — Грушівка
На території анексованого Криму, в Судаку, стався схід селевого потоку внаслідок сильних дощів.
На території анексованого Криму у Судаку оголосили надзвичайний стан через потоп Фото: скрин

Місцева Комісія з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій оголосила надзвичайний стан, повідомляє офіційний сайт міста Судак.

За даними МНС Росії в окупованому Криму, повінь змив близько 15 автомобілів. 

Наразі організовано роботу по доставці застряглих машин поблизу дороги Судак — Грушівка.

Увечері 18 серпня у Судаку почалась злива, наслідком стихії стало підтоплення приватних домоволодінь в районі русла річки Суук-Су і розмив дороги на трасі Сімферополь — Судак в районі в сторону села Краснокам'янка.

Близько другої ночі було евакуйовано 76 людей, серед яких 23 дитини. Окупаційна влада повідомляє, що постраждалі не потребують медичної допомоги. 

Як повідомляв iPress.ua, у ніч з 18 на 19 серпня в окупованому Криму потужний водно-грязьовий потік зніс близько 15 автомобілів на трасі "Грушівка - Судак".

 
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19 08 2017 14:10
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