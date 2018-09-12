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У Судані розбився вертоліт з чиновниками, загинули семеро людей

Причина аварії поки невідома
У Судані розбився вертоліт з представниками місцевих органів влади. В результаті авіакатастрофи загинули семеро чоловік.
У Судані розбився вертоліт з чиновниками, загинули семеро людей Фото: Twitter

У числі загиблих опинились губернатор штату Гедареф і три висопокоставлених силовики. Частина пасажирів вертольота вижила і їх госпіталізовано, пише Reuters з посиланням на суданське державне агентство SUNA.

Причина аварії поки невідома.


Фото: Twitter

Гедареф розташований на сході Судану, межує з Ефіопією. Штат відомий як сільськогосподарський регіон.

Нагадаємо, що двоє людей, які перебували на борту старовинного літака, загинули в результаті авіакатастрофи в місті Фредеріксбург, штат Вірджинія.

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09 12 2018 21:35
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