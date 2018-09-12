CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Судані розбився вертоліт з представниками місцевих органів влади. В результаті авіакатастрофи загинули семеро чоловік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Судані розбився вертоліт з чиновниками, загинули семеро людей
Причина аварії поки невідома
Фото: Twitter
У числі загиблих опинились губернатор штату Гедареф і три висопокоставлених силовики. Частина пасажирів вертольота вижила і їх госпіталізовано, пише Reuters з посиланням на суданське державне агентство SUNA.
Причина аварії поки невідома.
Фото: Twitter
Гедареф розташований на сході Судану, межує з Ефіопією. Штат відомий як сільськогосподарський регіон.
Нагадаємо, що двоє людей, які перебували на борту старовинного літака, загинули в результаті авіакатастрофи в місті Фредеріксбург, штат Вірджинія.
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09 12 2018 21:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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