У суді над Януковичем сталася штовханина, - ВІДЕО

В Оболонському районному суді, який розглядає справу про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича, сталася штовханина.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк вкотре заявив, що суд і прокуратура намагаються прискорити процес. За його словами, безоплатний адвокат Юрій Рябовол, якого виділили Януковичу на минулому засіданні, не має права представляти його інтереси в суді, передає "112 Україна".

Також Сердюк резюмував, що Янукович відмовився від послуг захисника, наданого державою.

Головуючий суддя Владислав Дев’ятко сказав, що адвокати намагаються зірвати засідання та не хочуть брати участь у процесі. Суд після цього оголосив перерву на 15 хвилин і попросив правоохоронців забезпечити порядок у судовому засіданні.

Під час перерви в коридорі суду трапилася штовханина, до засідання хотіли не допустити адвоката Рябовола. Правоохоронці намагалися відтіснити захисників Януковича, зокрема Сердюка. Сердюк сказав, що до нього застосували силу та зім’яли йому документи. Після цього почалося засідання.

"Вчора до суду надійшла заява від Януковича, про те, що він відмовляється від адвоката Рябовола. Він не довіряє цьому захиснику", - оголосив суддя Дев’ятко.

За словами Рябовола, він направив відповідну заяву в центр надання безоплатної допомоги, про те, що Янукович відмовився від його послуг і чекає на відповідь. У свою чергу, прокурори у справі, назвали події на засіданні суду та поза його межами на перерві "цирком".

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

1 серпня, у справі Януковича розпочалися судові дебати, оголошені суддею Владиславом Дев'ятко ще 17 липня. Адвокат Віктор Овсянніков знову покинув залу суду. У зв'язку з цим Оболонський районний суд Києва знову оголосив перерву.