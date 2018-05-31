У суді назвали прізвище організатора замаху на Бабченка, - ОНОВЛЕНО

Шевченківський районний суд Києва назвав прізвище організатора замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, який раніше згадувався як громадянин Г.

Прес-служба суду на своїй сторінці у Facebook повідомила про те, що мова йде про Германа Б.Л. Вже надійшло клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Германа Б.Л. - підозрюваного за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України (підозрюваного в організації готування до терористичного акту, тобто до застосування зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини)", - йдеться у повідомленні.

Оновлення. Підозрюваний в організації вбивства журналіста Борис Герман є директором українсько-німецького підприємства з виготовлення зброї "Шмайсер" (ТОВ "УНРП" Шмайсер"). Про це в соціальній мережі Facebook написав його адвокат Євген Солодко.

"Борис Герман, виконавчий директор українсько-німецького СП" Шмайсер ", єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в нашій країні. Воно має давні виробничі відносини з Міністерством оборони України, сам Борис відомий своєю волонтерською діяльністю для потреб АТО. Саме його оптика стоїть на гвинтівках наших снайперів, саме він модернізує і створює найпотужніші снайперські комплекси на базі існуючого армійського озброєння", - написав Солодко.

Нагадаємо, що смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували. За словами керівника СБУ Василя Грицака, силовики отримали завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста.

Сам Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.