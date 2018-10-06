У Сумах чоловік кинув гранату в охоронців нічного клубу: постраждали семеро осіб, - ВІДЕО

За попередньою інформацією, чоловіка не пускали до закладу і таким чином він намагався вирішити проблему

У Сумах чоловік у балаклаві кинув гранату в охоронців нічного клубу "Луна". Внаслідок вибуху постраждали семеро осіб, їх в тяжкому стані доставили до медичних установ.

"Сьогодні я вже можу говорити про 7 постраждалих. Зараз люди доставлені каретами "швидкої" до лікарні. Можу сказати, о 6:00 годин ранку на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що стався вибух у нічному клубі "Луна". На місце події були відразу направлені патрульна служба поліції, слідчо-оперативна група. Інформацію підтвердили", - розповіла начальник відділу комунікації Національної поліції в Сумській області Ельвіра Біганова в ефірі телеканалу "112 Україна".

Як з'ясували правоохоронці, чоловік підірвав, за попередніми даними, гранату на другому поверсі закладу перед входом в зал, в якому перебували люди. Зараз постраждалі доставлені до лікарні.

Зловмисника було затримано. Це житель Сум 1990-го року народження. На момент здійснення правопорушення перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його доставили до відділення поліції, з ним спілкуються слідчі.

"За попередніми даними, його не пускали до закладу, тому що він був у стані алкогольного сп'яніння і вирішити це питання він, мабуть, вирішив таким чином. Але подробиці я повідомлю після того, як з ним попрацюють слідчі", - сказала спікер.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження відразу за двома статтями Кримінального Кодексу.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області чоловік кинув гранату в натовп людей. Дев'ять осіб отримали поранення.