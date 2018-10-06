У Сумах чоловік кинув гранату в охоронців нічного клубу: постраждали семеро осіб, - ВІДЕО
"Сьогодні я вже можу говорити про 7 постраждалих. Зараз люди доставлені каретами "швидкої" до лікарні. Можу сказати, о 6:00 годин ранку на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що стався вибух у нічному клубі "Луна". На місце події були відразу направлені патрульна служба поліції, слідчо-оперативна група. Інформацію підтвердили", - розповіла начальник відділу комунікації Національної поліції в Сумській області Ельвіра Біганова в ефірі телеканалу "112 Україна".
Як з'ясували правоохоронці, чоловік підірвав, за попередніми даними, гранату на другому поверсі закладу перед входом в зал, в якому перебували люди. Зараз постраждалі доставлені до лікарні.
Зловмисника було затримано. Це житель Сум 1990-го року народження. На момент здійснення правопорушення перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його доставили до відділення поліції, з ним спілкуються слідчі.
"За попередніми даними, його не пускали до закладу, тому що він був у стані алкогольного сп'яніння і вирішити це питання він, мабуть, вирішив таким чином. Але подробиці я повідомлю після того, як з ним попрацюють слідчі", - сказала спікер.
Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження відразу за двома статтями Кримінального Кодексу.
Нагадаємо, що в Івано-Франківській області чоловік кинув гранату в натовп людей. Дев'ять осіб отримали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"