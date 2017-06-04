У Сумах фейкова "територіальна громада" схиляла бізнесменів платити податки не державі
Улітку минулого року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що "Український вибір" Віктора Медведчука почав роботу з реєстрації в Міністерстві юстиції організацій, які називаються по-різному, але збігаються в одному - це так звані "територіальні громади", і вони відверто закликають не платити податки Українській державі.
Одна з таких громад була в Сумах.
"Шахраї організували фіктивну реєстрацію так званих "народних підприємців", схиляючи представників бізнесу платити податки не державі, а новій "податковій системі". На гачок аферистів попалися тридцять підприємців, яким ділки видали фейкові свідоцтва про реєстрацію бізнесу", - повідомила прес-служба СБУ.
У двох організаторів цієї "громади" відбулися обшуки. Знайдено фіктивні печатки, книги реєстрацій "народних підприємців", фіктивну документацію про приналежність зловмисникам низки комунальних будівель у Сумах, які вони нібито планували захопити найближчим часом.
Порушено справу за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що Служба безпеки перевіряла можливу причетність громадського об'єднання "Український вибір до сепаратистської діяльності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків