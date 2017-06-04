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У Сумах фейкова "територіальна громада" схиляла бізнесменів платити податки не державі

Податок отримувала вигадана "податкова система"
Служба безпеки України (СБУ) виявила фейкову "територіальну громаду" в Сумах.
У Сумах фейкова "територіальна громада" схиляла бізнесменів платити податки не державі Фото: Сегодня

Улітку минулого року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що "Український вибір" Віктора Медведчука почав роботу з реєстрації в Міністерстві юстиції організацій, які називаються по-різному, але збігаються в одному - це так звані "територіальні громади", і вони відверто закликають не платити податки Українській державі.

Одна з таких громад була в Сумах.

"Шахраї організували фіктивну реєстрацію так званих "народних підприємців", схиляючи представників бізнесу платити податки не державі, а новій "податковій системі". На гачок аферистів попалися тридцять підприємців, яким ділки видали фейкові свідоцтва про реєстрацію бізнесу", - повідомила прес-служба СБУ.

У двох організаторів цієї "громади" відбулися обшуки. Знайдено фіктивні печатки, книги реєстрацій "народних підприємців", фіктивну документацію про приналежність зловмисникам низки комунальних будівель у Сумах, які вони нібито планували захопити найближчим часом.

Порушено справу за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що Служба безпеки перевіряла можливу причетність громадського об'єднання "Український вибір до сепаратистської діяльності.

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06 04 2017 13:38
ТЕГИ: СБУ, Суми, фейк
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